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Ей может быть нужна помощь: в Ярославской области бросились на поиски девушки
12 июня 2018 23:23
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Молодая 23-летняя девушка по имени Софья Симакова пропала 11 июня. Она ушла из дома в городке Туношна, что находится рядом с аэропортом Ярославля.
Девушка худощавая, с длинными светлыми волосами и серыми глазами, в очках. Была одета в серое платье.
— Может нуждаться в медицинской помощи, — уточняют волонтёры поискового отряда «ЯрСпас».
Сейчас волонтёры просят откликнуться тех, кто проезжал по костромской трассе 12 июня с 17 до 18 с включённым видеорегистратором. По сообщениям местных жителей, девушку с похожим описанием видели босоногой у дороги.
Фото: ЯрСпас
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