Ей может быть нужна помощь: в Ярославской области бросились на поиски девушки

София Симакова пропала 11 июня

Молодая 23-летняя девушка по имени Софья Симакова пропала 11 июня. Она ушла из дома в городке Туношна, что находится рядом с аэропортом Ярославля.

Девушка худощавая, с длинными светлыми волосами и серыми глазами, в очках. Была одета в серое платье.

— Может нуждаться в медицинской помощи, — уточняют волонтёры поискового отряда «ЯрСпас».

Сейчас волонтёры просят откликнуться тех, кто проезжал по костромской трассе 12 июня с 17 до 18 с включённым видеорегистратором. По сообщениям местных жителей, девушку с похожим описанием видели босоногой у дороги.