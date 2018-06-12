Уборка дороги за 200 миллионов: в Ярославле ищут подрядчика

Держать дороги в чистоте — это дорого. Такой вывод можно сделать, гляда на аукцион, появившийся на портале госзакупок Ярославской области.

Областная дорожная служба ищет подрядчика на уборку и обслуживание объездной дороги Ярославля и Юбилейного моста. Заплатят 200 тысяч за 1,5 года — работу в 2018 и 2019 годах.

— Подрядчик обязуется осуществлять контроль за сохранностью дорог, — уточняется в документах к аукциону.

Согласно контракту, компания, которая выиграет аукцион, будет следить не только за чистотой дорог зимой и летом, но и за устранением на них ям, поддержанием дорожной разметки и нужных дорожных знаков. На все работы подрядчика будет действовать гарантийный срок:

дорожные знаки — 2 года;

окраска обстановки пути — 6 месяцев;

горизонтальная дорожная разметка с применением лакокрасочных материалов — 6 месяцев;

горизонтальная дорожная разметка с применением пластичных материалов — 12 месяцев;

устройство асфальтобетонного покрытия (выравнивающий слой) — 3 года;

устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия — 12 месяцев.

Всего подрядчик будет следить за 8,5 километра дороги.

Напомним, в июне в Ярославле должны открыть новый мост через Которосль.