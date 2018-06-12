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Он был ещё живой: в Рыбинске у автобусной остановки сбили лося
12 июня 2018 10:25
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Рыбинск на этих выходных заполонили лоси. Одни переплывают Волгу, попадая на камеры местных жителей. Для животного на улице Черепанова выход в город стал трагичным.
Лося сбили прямо у автобусной остановки.
— Я проезжала мимо, когда его сбили. Он был живой и пытался встать, — рассказала местная жительница Елена Марущак.
Судя по виду, это был молодой лось. Чуть позже за ним приехала «Нива» с прицепом, на который трое мужчин погрузили труп животного.
В Ярославле в лося врезалась маршрутка с пассажирами.
Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com
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