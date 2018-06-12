Он был ещё живой: в Рыбинске у автобусной остановки сбили лося

Когда лося сбили, он был ещё живой

Рыбинск на этих выходных заполонили лоси. Одни переплывают Волгу, попадая на камеры местных жителей. Для животного на улице Черепанова выход в город стал трагичным.

Один сохатый переплывал Волгу

Лося сбили прямо у автобусной остановки.

— Я проезжала мимо, когда его сбили. Он был живой и пытался встать, — рассказала местная жительница Елена Марущак.

Судя по виду, это был молодой лось. Чуть позже за ним приехала «Нива» с прицепом, на который трое мужчин погрузили труп животного.

В Ярославле в лося врезалась маршрутка с пассажирами.