С оркестром и ковровой дорожкой: как запускали новые красные троллейбусы в Ярославле

Настоящий перфоманс с ковровой дорожкой для депутатов и чиновников

На открытии, как правило, перерезают ленточки и говорят красивые слова. Но ярославские чиновники и депутаты отличились, отойдя от банальностей.

Целый перфоманс устроили в день выхода на линию новых троллейбусов, которые собирали для Ярославля в Волгограде. Новички начали ездить по центральному маршруту № 6 от железнодорожного вокзала Ярославль-Главный до площади Богоявления. В день выхода на линию красных троллейбусов чиновники и депутаты первыми прокатились на транспорте, перед которым расстелили красные ковровые дорожки и сыграл оркестр.— Сегодня в торжественной обстановке возобновили движение по троллейбусному маршруту номер 6, — рапортовали потом в социальных сетях.

Красные же ковры настолько поразили пользователей социальных сетей, что некоторые подумали, что это «фотожаба» или фотошоп.

Депутаты вдоволь нагулялись по коврам

К открытию привезли целый оркестр

Кстати, сам транспорт оборудован видеонаблюдением и бесплатным доступом в интернет через Wi-Fi: фото изнутри.