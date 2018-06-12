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С оркестром и ковровой дорожкой: как запускали новые красные троллейбусы в Ярославле
12 июня 2018 06:26
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На открытии, как правило, перерезают ленточки и говорят красивые слова. Но ярославские чиновники и депутаты отличились, отойдя от банальностей.
Целый перфоманс устроили в день выхода на линию новых троллейбусов, которые собирали для Ярославля в Волгограде. Новички начали ездить по центральному маршруту № 6 от железнодорожного вокзала Ярославль-Главный до площади Богоявления. В день выхода на линию красных троллейбусов чиновники и депутаты первыми прокатились на транспорте, перед которым расстелили красные ковровые дорожки и сыграл оркестр.— Сегодня в торжественной обстановке возобновили движение по троллейбусному маршруту номер 6, — рапортовали потом в социальных сетях.
Красные же ковры настолько поразили пользователей социальных сетей, что некоторые подумали, что это «фотожаба» или фотошоп.
Кстати, сам транспорт оборудован видеонаблюдением и бесплатным доступом в интернет через Wi-Fi: фото изнутри.
Фото: Департамент дорожного хозяйства/Facebook.com
Далее: 11.06.2018 «Шинник» сыграл против «Шинника»
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