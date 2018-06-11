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Дзюдоист Дмитрий Носов в Ярославле покатал главу Красногорска на колесе обозрения
11 июня 2018 20:51
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Российский дзюдоист и друг мэра Владимира Слепцова опубликовал в Instagram новые снимки из Ярославля.Там он похвастался, как гуляет по городу. И сам отметил, с кем вместе он это делает.
— Приехал мэр Красногорска с супругой, ну я им и провёл экскурсию по городу, — пишет Дмитрий Носов. — Они остались в восторге и отметили, что Ярославль — это не только жемчужина Золотого кольца, но и всего околомосковья. Да и сам я отдохнул душевно. Потрясающие виды, храмы, парки, набережные и, конечно, колесо обозрения. Теперь такое, наверное, появится и в Красногорске.
Покатался на колесе обозрения сегодня вместе с семьёй и депутат Ярославской областной думы Антон Капралов. Он написал на своей странице в Facebook, что впечатления у него отличные, и посоветовал всем остальным хотя бы разок тоже покататься на этом аттракционе.
Дмитрий Носов уже не первый день отдыхает в Ярославле. Он заявил, что приехал сюда на день рождения к Владимиру Слепцову. Но уезжать пока не торопится. Он этой весной уже отметился скандалом в Ярославле. Он приехал сюда и сразу начал наводить в городе порядок. Активно стал бороться с незаконной продажей алкоголя. А ещё агитировать ярославцев за здоровый образ жизни. Вместе с мэром Ярославля Носов по вечерам занимался в спортзале. Но вдруг стали известны интересные подробности: оказывается, Дмитрий Носов неофициально работал в мэрии и замом мэра оказался ненастоящим. Ему пришлось уехать в Москву.
Фото: Дмитрий Носов/Instagram.com
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