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Администрация «Ленты» прокомментировала информацию о пожаре в новом ярославском гипермаркете
11 июня 2018 18:34
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В социальных сетях сейчас распространяется информация о пожаре, который случился вчера утром в новом гипермаркете «Лента», который открылся в Ярославле на Ленинградском проспекте.
— Сработала пожарная сигнализация, но почему-то никто не вызвал пожарных и не эвакуировал людей, — пишут анонимные авторы в пабликах в социальной сети «ВКонтакте». — Дым валил из одного из кафе на втором этаже.
В администрации гипермаркета удивились, когда услышали эту информацию.
— Никакого пожара или задымления там быть не могло, — прокомментировали эту информацию в «Ленте». — Дело в том, что у нас на Ленинградском проспекте ещё не открылся второй этаж и там нет никаких кафе.
А вот реальный пожар произошёл сегодня в Дядьково. Пожарные рассказали об этом происшествии.
Фото: Михаил Контуев
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