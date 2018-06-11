Администрация «Ленты» прокомментировала информацию о пожаре в новом ярославском гипермаркете

Гпермаркет «Лента» на Ленинградском проспекте открылся несколько дней назад

В социальных сетях сейчас распространяется информация о пожаре, который случился вчера утром в новом гипермаркете «Лента», который открылся в Ярославле на Ленинградском проспекте.

— Сработала пожарная сигнализация, но почему-то никто не вызвал пожарных и не эвакуировал людей, — пишут анонимные авторы в пабликах в социальной сети «ВКонтакте». — Дым валил из одного из кафе на втором этаже.

В администрации гипермаркета удивились, когда услышали эту информацию.

— Никакого пожара или задымления там быть не могло, — прокомментировали эту информацию в «Ленте». — Дело в том, что у нас на Ленинградском проспекте ещё не открылся второй этаж и там нет никаких кафе.

А вот реальный пожар произошёл сегодня в Дядьково. Пожарные рассказали об этом происшествии.