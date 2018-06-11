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В Ярославле загорелся жилой дом
11 июня 2018 16:35
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Сегодня утром в Ярославле в доме № 4а по улице Дружной произошёл пожар. Жильцы позвонили в МЧС, и на место происшествия тут же примчались несколько бригад пожарно-спасательной службы.
— Полная ликвидация огня была объявлена примерно через час после того, как подъехали пожарные, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — К счастью, никто из людей в этом пожаре не пострадал.
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Фото: Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76/Vk.com
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