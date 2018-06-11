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Облава на дачников и любителей пикников: что силовики делают с ярославцами, которые жгут костры
11 июня 2018 11:48
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Сотрудники МЧС возобновили рейды по соблюдению правил пожарной безопасности. Они проверяют дачников и прочёсывают места рядом с лесами.
— В рамках этого рейда мы штрафы не выписываем, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Но вчера мы 232 человека проинструктировали, еще 254 — вручили памятки.
Но продолжают сотрудники силовых ведомств и обычную работу, поэтому стоит быть аккуратнее, устраивая пикник на свежем воздухе. Мы уже писали, что шашлычки и прогулки в лесу попали под запрет, а также какой штраф грозит тем, кто рискнёт не послушаться.
Скоро в Ярославле снова будет жарко и солнечно, поэтому и спасатели могут усилить патрулирование, чтобы не допустить массовых пожаров.
Фото: МЧС
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