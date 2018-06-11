Облава на дачников и любителей пикников: что силовики делают с ярославцами, которые жгут костры

Пока спасатели никого не штрафуют, но стоит быть бдительнее — они могут снова начать это делать

Сотрудники МЧС возобновили рейды по соблюдению правил пожарной безопасности. Они проверяют дачников и прочёсывают места рядом с лесами.

— В рамках этого рейда мы штрафы не выписываем, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Но вчера мы 232 человека проинструктировали, еще 254 — вручили памятки.

Но продолжают сотрудники силовых ведомств и обычную работу, поэтому стоит быть аккуратнее, устраивая пикник на свежем воздухе. Мы уже писали, что шашлычки и прогулки в лесу попали под запрет, а также какой штраф грозит тем, кто рискнёт не послушаться.

Скоро в Ярославле снова будет жарко и солнечно, поэтому и спасатели могут усилить патрулирование, чтобы не допустить массовых пожаров.