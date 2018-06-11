В Ярославле два студента избили и ограбили подростка в его день рождения

Суд вынес приговорил грабителей к условному сроку

В Ярославле перед судом предстали студент вуза и учащийся техникума. 18- и 17-летние парни осуждены по статье «совершение открытого хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».

— Родители подарили 15-летнему подростку деньги, — рассказали в прокуратуре. — Он решил отпраздновать свой день рождения с друзьями. В течение дня распивал с друзьями спиртные напитки в различных местах Фрунзенского района.

В какой-то момент к компании присоединились еще двое парней. Один из друзей именинника заподозрил неладное, но тот, развеселённый алкоголем, не придал этому значения.

Новые друзья позвали подростка сходить еще за спиртным. Именинник зашёл с ними в подъезд одного из домов, где ему в лицо прыснули из газового баллончика, а затем избили и отняли оставшиеся две тысячи двести рублей.

Родители подростка уверяли, что деньги сыну давали совсем на другое.

— Мама 15-летнего мальчика сказала, что деньги ему давали на «Макдоналдс», — рассказали в прокуратуре.

Двум студентам дали условный срок.

Зимой двое мужчин в Заволжском районе Ярославля избили и ограбили пенсионера.