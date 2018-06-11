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В Ярославле два студента избили и ограбили подростка в его день рождения
10 июня 2018 22:34
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В Ярославле перед судом предстали студент вуза и учащийся техникума. 18- и 17-летние парни осуждены по статье «совершение открытого хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».
— Родители подарили 15-летнему подростку деньги, — рассказали в прокуратуре. — Он решил отпраздновать свой день рождения с друзьями. В течение дня распивал с друзьями спиртные напитки в различных местах Фрунзенского района.
В какой-то момент к компании присоединились еще двое парней. Один из друзей именинника заподозрил неладное, но тот, развеселённый алкоголем, не придал этому значения.
Новые друзья позвали подростка сходить еще за спиртным. Именинник зашёл с ними в подъезд одного из домов, где ему в лицо прыснули из газового баллончика, а затем избили и отняли оставшиеся две тысячи двести рублей.
Родители подростка уверяли, что деньги сыну давали совсем на другое.
— Мама 15-летнего мальчика сказала, что деньги ему давали на «Макдоналдс», — рассказали в прокуратуре.
Двум студентам дали условный срок.
Зимой двое мужчин в Заволжском районе Ярославля избили и ограбили пенсионера.
Фото: Александра Савельева
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