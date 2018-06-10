В Дзержинском районе Ярославля автовышка протаранила ВАЗ

Авария произошла на перекрёстке улицы Елены Колесовой и Ленинградского проспекта

Сегодня вечером на перекрёстке улицы Елены Колесовой и Ленинградского проспекта автовышка протаранила ВАЗ-2114.

Удар пришёлся легковому автомобилю в пассажирскую сторону.

ВАЗ сильно смяло. К счастью, как рассказали очевидцы, обошлось без жертв.

— Самого момента аварии не видел, — рассказал Максим Майоров. — Когда проезжал мимо, за рулём ВАЗа сидела девушка и кому-то звонила по сотовому телефону.

Вчера произошли сразу две аварии, участниками которых стала спецтехника. На Ленинградском проспекте грузовик протаранил пассажирский автобус, а в конце улица Чкалова автокран зацепил и протащил маршрутку.