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В Дзержинском районе Ярославля автовышка протаранила ВАЗ
10 июня 2018 20:44
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Сегодня вечером на перекрёстке улицы Елены Колесовой и Ленинградского проспекта автовышка протаранила ВАЗ-2114.
Удар пришёлся легковому автомобилю в пассажирскую сторону.
ВАЗ сильно смяло. К счастью, как рассказали очевидцы, обошлось без жертв.
— Самого момента аварии не видел, — рассказал Максим Майоров. — Когда проезжал мимо, за рулём ВАЗа сидела девушка и кому-то звонила по сотовому телефону.
Вчера произошли сразу две аварии, участниками которых стала спецтехника. На Ленинградском проспекте грузовик протаранил пассажирский автобус, а в конце улица Чкалова автокран зацепил и протащил маршрутку.
Фото: Ирина Загадка Местоположение ДПС-Ярославль/VK.com
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