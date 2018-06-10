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Ярославцы пожаловались в Центробанк на ОСАГО и кредиты
10 июня 2018 20:13
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В апреле в Банк России поступило 232 обращения от жителей Ярославля. 148 человек пожаловались на кредитные организации — людям навязывали дополнительные услуги при получении кредита. Больше полсотни ярославцев обратились по поводу полисов ОСАГО.
— В апреле текущего года поступило 58 жалоб на страховые компании, из них 20 касается неверного применения коэффициента «бонус-малус» (коэффициент, влияющий на стоимость полиса и зависящий от стажа и количества аварий), — рассказал заместитель управляющего отделением по Ярославской области главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Ефремов.
Банк России предложил изменить подходы к коэффициентам полисов ОСАГО и индивидуально оценивать каждого водителя.
Кстати, весной ярославцы стали гораздо больше брать денег в кредит.
Фото: Александра Савельева
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