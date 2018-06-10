В Брагино проваливается дорога: в асфальте появились «лунные кратеры»

Воронки образовались возле переезда

На дороге в Дзержинском районе начал проваливаться асфальт. Местные жители заметили на улице Труфанова сразу несколько «лунных кратеров» возле переезда.

— Перед самым железнодорожным переездом в сторону улицы Волгоградская асфальт медленно уходит под землю, образуя воронки, — написал участник группы «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — В настоящее время насчитывается около трёх таких «лунных кратеров». Водители, будьте внимательны и осторожны на этом участке, а мэрии скажем спасибо за безопасные и качественные дороги!

Жители Брагино рассуждают, откуда взялись эти воронки. Ведь дорогу отремонтировали год назад. Приняли работы сразу и расхваливали подрядчика.

На дороге три большие воронки

— Вот поэтому сначала трубы менять надо, а потом дороги ремонтировать, — написал Михаил Пошвин. — Ведь точно там труба идет, которая как решето. Вот и грунт вымывает.

Пока автомобилисты просят друг друга быть в этом месте аккуратнее, ведь еще несколько дней назад этих кратеров на дороге не было.