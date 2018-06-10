В Рыбинске такси на переходе сбило женщину

Таксист затормозил только после того, как сбил женщину

Сегодня в Рыбинске на улице Горького произошло ДТП. Пешеходы переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. В это же время с примыкающей улицы поворачивало такси. Обзор водителю ничто не загораживало, но он даже не сбавил скорость и сбил на переходе женщину. От удара жительница Рыбинска отлетела в сторону.

— И как таким кадрам доверяют людей возить, — написал Алексей Мазурин в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».

На помощь женщине поспешили другие пешеходы, из машин вышли водители, которые стали свидетелями происшествия, подошёл и сбивший её водитель.

Женщину на скорой увезли в больницу.

В Ярославле под колёса авто попала многодетная мама. 79-летний пенсионер на «Ауди» сбил её на пешеходном переходе.