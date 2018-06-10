В Рыбинске такси на переходе сбило женщину

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Сегодня в Рыбинске на улице Горького произошло ДТП. Пешеходы переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. В это же время с примыкающей улицы поворачивало такси. Обзор водителю ничто не загораживало, но он даже не сбавил скорость и сбил на переходе женщину. От удара жительница Рыбинска отлетела в сторону.
— И как таким кадрам доверяют людей возить, — написал Алексей Мазурин в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».
На помощь женщине поспешили другие пешеходы, из машин вышли водители, которые стали свидетелями происшествия, подошёл и сбивший её водитель.
Женщину на скорой увезли в больницу.
В Ярославле под колёса авто попала многодетная мама. 79-летний пенсионер на «Ауди» сбил её на пешеходном переходе.
Фото: Анна Митряшова/VK.com
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