Ярославский зоопарк раздаёт животных

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В Ярославском зоопарке устроили акцию «Пушистый подарок». Ярославцам готовы даром отдать маленьких грызунов: дегу, пушистохвостую песчанку, монгольскую песчанку, джунгарского и сирийского хомяков.
— Малыши подросли, и мы готовы их отдать любителям животных, — рассказали в зоопарке.
Чтобы получить грызуна, надо прийти со своей коробочкой с дырками или с клеточкой, чтобы увезти нового питомца домой.
Сотрудники зоопарка расскажут, как правильно ухаживать за животный, чем кормить и об особенностях поведения выбранного грызуна.
Недавно в зоопарке родились сразу несколько редких животных. Малышей уже можно увидеть в вольерах.
Фото: Александра Савельева
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