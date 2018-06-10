Ярославский зоопарк раздаёт животных

Сотрудники зоопарка расскажут, как правильно ухаживать за выбранным животным

В Ярославском зоопарке устроили акцию «Пушистый подарок». Ярославцам готовы даром отдать маленьких грызунов: дегу, пушистохвостую песчанку, монгольскую песчанку, джунгарского и сирийского хомяков.

— Малыши подросли, и мы готовы их отдать любителям животных, — рассказали в зоопарке.

Чтобы получить грызуна, надо прийти со своей коробочкой с дырками или с клеточкой, чтобы увезти нового питомца домой.

Сотрудники зоопарка расскажут, как правильно ухаживать за животный, чем кормить и об особенностях поведения выбранного грызуна.

Недавно в зоопарке родились сразу несколько редких животных. Малышей уже можно увидеть в вольерах.