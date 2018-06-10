|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Выбиты все стёкла, в салоне — покрышка: в ярославском дворе вандалы изуродовали машину
10 июня 2018 13:04
3 382 5
Изуродованную машину утром под окнами увидели жители домов на Школьном проезде. Ночью автомобиль, припаркованный во дворе домов 10 и 10 корпус 2, кто-то сильно повредил. У ВАЗа выбиты все стёкла, разбиты фары, машина измазана грязью, в салоне валяется покрышка, а на крыше громадный камень.
— Здесь несколько домов рядом стоят, точно не знаю, чья машина, но стояла она на этом месте регулярно, — рассказал читатель 76.ru. – Вызвал ГИБДД, пусть разбираются.
Всё чаще в Ярославле страдают машины. В середине недели в центре города в капот «Тойоты» воткнули топор.
Фото: Читатель 76.ru
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров