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Эксклюзив
«Она чудом выжила»: в Ярославле пенсионер на «Ауди» сбил многодетную маму
10 июня 2018 11:29
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В Ярославле недалеко от Дворца культуры Добрынина автомобиль Audi Q3 сбил женщину. Это случилось утром 4 июня. Сама Светлана не помнит того, что произошло.
— У меня все утро из памяти стёрлось после произошедшего, — рассказала Светлана Данданова. — Видимо, защитная реакция организма. Всё знаю только со слов свидетелей.
Светлана отвела в секцию своего ребёнка примерно в 7:30, стала переходить дорогу, а очнулась уже в больнице. Мать четверых детей получила серьёзные травмы.
— Она чудом выжила, — рассказал муж Светланы Дмитрий. — Она лежала на дороге, а машины просто проезжали мимо. Один из свидетелей взял её на руки и перенёс на газон, чтобы никто больше не наехал. Светлана получила серьёзные травмы, были раздроблены кости бедра. Сейчас ей сделали операцию, нужна будет пластика, восстановление. Память того дня так и не возвращается.
За рулём сбившей Светлану «Ауди» был 79-летний мужчина. Как рассказала Светлана, он уже восстановил машину и продолжает ездить за рулём.
Выздоровления Светланы очень ждут её супруг и дети.
— Старшая должна была в этом году поступать, но уже не знаю, будет ли, — говорит Дмитрий. — Все очень переживаем из-за случившегося. Дома какая-то пустота.
В прошлом месяце в Рыбинске пенсионерка на «Матизе» на пешеходном переходе сбила двух девочек. На женщину завели уголовное дело.
Фото: Светлана Данданова/VK.com
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