Загоревшийся дом в Брагино тушили семь часов

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Дым со стороны Волги напугал жителей Дзержинского района днём 9 июня. Оказалось, что на улице Парижская коммуна загорелся старый расселённый дом.
На место приехали шесть пожарных машин и 19 спасателей. Им быстро удалось локализовать огонь, но дом долго не могли полностью потушить. Только спустя семь часов пожарные объявили о том, что пожар полностью потушен.
— Огонь полностью уничтожил здание площадью 200 квадратных метров, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — В результате пожара травмы никто не получил.
В середине недели еще один расселённый дом загорелся в Ленинском районе Ярославля.
Фото: Александра Савельева
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