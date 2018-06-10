Загоревшийся дом в Брагино тушили семь часов

Горело здание на Парижской коммуне

Дым со стороны Волги напугал жителей Дзержинского района днём 9 июня. Оказалось, что на улице Парижская коммуна загорелся старый расселённый дом.

На место приехали шесть пожарных машин и 19 спасателей. Им быстро удалось локализовать огонь, но дом долго не могли полностью потушить. Только спустя семь часов пожарные объявили о том, что пожар полностью потушен.

— Огонь полностью уничтожил здание площадью 200 квадратных метров, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — В результате пожара травмы никто не получил.

В середине недели еще один расселённый дом загорелся в Ленинском районе Ярославля.