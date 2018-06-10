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В Ярославской области ночью загорелся «Рено»
10 июня 2018 08:24
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После полуночи сообщение о том, что в Тутаеве горит автомобиль, поступило в дежурную смену МЧС. Авто загорелось на пересечении улиц Юности и Карьерной.
На месте работали пять спасателей и одна пожарная машина.
За пять минут пожарные локализовали огонь, еще через 3 минуты пожар полностью потушили.
— В результате пожара повреждён моторный отсек на площади один квадратный метр, — рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области. — Люди не пострадали.
Два дня назад в Ярославле за ночь сгорели два авто.
Фото: МЧС
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