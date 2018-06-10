Зацепил и протащил: появилось видео аварии, где автокран таранил маршрутку

Это вторая авария за вечер со спецтехникой

Авария произошла вечером в субботу на окраине района Пятёрка в Ярославле. На круговом развороте улицы Чкалова автокран протаранил маршрутку.

— Маршрутка стояла на обочине, водитель отдыхал, это он его так протащил, — рассказывает версию случившегося в соцсетях Юлия Лапшина.

Автокран так зацепил маршрутку, что проткнул машине бок, выбив стекло, и серьёзно смял всю заднюю часть микроавтобуса. При этом у спецтехники остался помятым правый бок. К счастью, в этой аварии пострадал только металл.

В субботу это была уже вторая авария со спецтехникой. В Брагино грузовик въехал в автобус с пассажирами.