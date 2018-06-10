|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Зацепил и протащил: появилось видео аварии, где автокран таранил маршрутку
10 июня 2018 03:00
355 0
Авария произошла вечером в субботу на окраине района Пятёрка в Ярославле. На круговом развороте улицы Чкалова автокран протаранил маршрутку.
— Маршрутка стояла на обочине, водитель отдыхал, это он его так протащил, — рассказывает версию случившегося в соцсетях Юлия Лапшина.
Автокран так зацепил маршрутку, что проткнул машине бок, выбив стекло, и серьёзно смял всю заднюю часть микроавтобуса. При этом у спецтехники остался помятым правый бок. К счастью, в этой аварии пострадал только металл.
В субботу это была уже вторая авария со спецтехникой. В Брагино грузовик въехал в автобус с пассажирами.
Фото: Ярославский автопортал 76
Видео: Patrick 76 / youtube
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров