В Ярославле автокран проткнул маршрутку

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Вечером в Ярославле автокран протаранил маршрутку. Авария случилась в районе Пятёрка у трамвайного кольца — пересечения улиц Чкалова и Угличской.
Автокран буквально затормозил в микроавтобус, который, к счастью, был пустым на конечной. Грузовик проткнул автобус, выбив стекло и помяв корпус маршрутки.
— Все целы, ждут ГИБДД, — рассказали очевидцы аварии.
Этим вечером похожая авария с автобусом случилась в Брагино.
Фото: Эдуард Гоглов
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