В Ярославле автокран проткнул маршрутку

У микроавтобуса выбило стенку

Вечером в Ярославле автокран протаранил маршрутку. Авария случилась в районе Пятёрка у трамвайного кольца — пересечения улиц Чкалова и Угличской.

Автокран буквально затормозил в микроавтобус, который, к счастью, был пустым на конечной. Грузовик проткнул автобус, выбив стекло и помяв корпус маршрутки.

— Все целы, ждут ГИБДД, — рассказали очевидцы аварии.

Маршрутка получила сильные повреждения

Этим вечером похожая авария с автобусом случилась в Брагино.