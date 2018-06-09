Выходные 76.ru: ретроавто, фестиваль граффити и стрип-танцев

В Ярославле пройдёт фестиваль клубных танцев

Заканчивается длинная рабочая неделя, а впереди ждёт аж три выходных. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть в нашей афише.

Арт-вечеринка

10 июня в тайм-кафе «Самое время» пройдет арт-вечеринка. Всех желающих за два часа научат рисовать поле подсолнухов пастелью. Обещают, что с картиной уйдёт даже тот, кто никогда не рисовал.

— Пастель, в отличие от масла, акварели и других техник, очень проста в освоении, — рассказали организаторы. — Эта техника уникальна тем, что дает наилучший результат при минимальных навыках рисования.

Где: тайм-кафе «Самое время», Трефолева, 22.

Когда: 10 июня в 12 часов.

Сколько: 500 рублей.

Ярославцев за 2 часа научат рисовать



Фестиваль граффити

Три дня в Ярославле будет проходить фестиваль граффити «Ярстритарт». Участники фестиваля разрисуют фасад здания «Полиграфии» в центре города. Гостей приглашают, чтобы пофотографироваться на фоне новых граффити снаружи и внутри здания, а также пообщаться с художниками и задать им все интересующие вопросы.

Где: Республиканская, 61.

Когда: с 10 по 12 июня с 12 до 20 часов.

Сколько: бесплатно.

Три дня графитчики будут разрисовывать фасад здания в центре Ярославля



Чаепитие с безумным шляпником

Детей и взрослых приглашают на вечеринку «Алиса в стране чудес» в сухой бассейн.

Гостей ждут «фокусы-шпокусы» и два сухих бассейна: детский и взрослый. Для многодетных семей скидка 15%.

Где: Кирова, 12б.

Когда: 10 июня в 18 часов.

Сколько: детский — 350 рублей, взрослый — 450 рублей, сопроводительный билет — 150 рублей.

Детей и взрослых зовут на вечеринку в сухой бассейн



Соревнования по стрип-пластике и танцам go-go

Фестиваль танцев FRENZY пройдёт в Ярославле в воскресенье. Красивые девушки выяснят, кто лучше исполняет стрип-танцы и танцует go-go.

Организаторы обещают гостям настоящее шоу клубных танцев.

Где: культурно-выставочный комплекс «Вознесенский», Свободы, 46а.

Когда: 10 июня в 18 часов.

Сколько: 450 рублей.

Девушки будут соревноваться в клубных танцах



Ретроавто и велошоу в День России

12 июня основной площадкой праздника в День России станет парк 1000-летия.

В 16 часов здесь начнётся фестиваль «Ярославские гулянья», выступят коллективы города, кавер-группы, пройдёт экстремальное велошоу. Рядом с парком устроят выставку ретроавтомобилей.

В этот день в центре Ярославля перекроют дороги. Где будет не проехать.