Выкидывай правильно: у ярославцев начнут забирать мусор раздельно

Сдавать мусор раздельно теперь можно будет каждую неделю

Теперь помогать нашей экологии станет чуточку легче. В Ярославле каждую неделю начнут собирать мусор раздельно. Для этого будет приезжать грузовик, в который можно будет сдать четыре основные фракции мусора: бумагу, стекло, металл и пластик.

— Жители района предложили более удобное для них место работы пункта — на контейнерной площадке у дома № 5а. Теперь здесь еженедельно по пятницам с 17 до 18 часов будет осуществляться прием сортируемых отходов, — рассказали представители регионального оператора по обращению отходов — компании «Хартия».

Также раз в месяц на площадь Юности к ТЮЗу приезжает «Экомобиль» — акция от ярославских активистов и компании «Макраб». Каждое последнее воскресенье месяца в него также можно принести мусор, разделённый на четыре типа.

В Ярославле темой раздельного сбора мусора стали интересоваться сами жители, когда на полигон «Скоково» за городом повезли тонны мусора из столицы.