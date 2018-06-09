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Выкидывай правильно: у ярославцев начнут забирать мусор раздельно
9 июня 2018 15:24
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Теперь помогать нашей экологии станет чуточку легче. В Ярославле каждую неделю начнут собирать мусор раздельно. Для этого будет приезжать грузовик, в который можно будет сдать четыре основные фракции мусора: бумагу, стекло, металл и пластик.
— Жители района предложили более удобное для них место работы пункта — на контейнерной площадке у дома № 5а. Теперь здесь еженедельно по пятницам с 17 до 18 часов будет осуществляться прием сортируемых отходов, — рассказали представители регионального оператора по обращению отходов — компании «Хартия».
Также раз в месяц на площадь Юности к ТЮЗу приезжает «Экомобиль» — акция от ярославских активистов и компании «Макраб». Каждое последнее воскресенье месяца в него также можно принести мусор, разделённый на четыре типа.
В Ярославле темой раздельного сбора мусора стали интересоваться сами жители, когда на полигон «Скоково» за городом повезли тонны мусора из столицы.
Фото: Анна Елкина
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