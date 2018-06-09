Голый живот и фильм с Навальным: восемь историй бюджетников, уволенных после хайпа в интернете

В Омске набирает скандальные обороты история, героиней которой стала преподавательница местной школы Виктория. Женщина снялась в стиле пин-ап для модельного агентства, а после того, как фотографии учительницы в купальнике попали в Сеть, ее попросили уволиться. История расколола сибирский город на два лагеря: одни — в большинстве своем недовольные родители и руководство учебного заведения — посчитали снимки Виктории непристойными, другие не увидели в фотографиях ничего запретного. Последнюю позицию занимает и сама учительница.

— Я же не в белье, не в чулках стою. Я говорю: «А вы не знаете, что такое Америка 50-х? Стиль пин-ап?» — пересказала подробности общения с начальством Виктория в беседе с корреспондентом НГС.ОМСК. — Извините меня, это же не реклама мужского салона. Люди фотографируются, выкидывают фотки с отдыха, и что в этом такого? А здесь просто реклама магазина.

Голый живот в Instagram

Этот случай — далеко не первый в России. В сентябре прошлого года в Екатеринбурге обсуждали тезку омички — воспитателя детского сада Викторию Демешкину, которой пришлось уволиться после жалоб на ее личную страничку в Instagram. Фотографии девушки родители ее воспитанников посчитали развратными и пожаловались начальству. Проблему Демешкина пыталась решить мирным путем: удалила страницу, но доносы не прекратились. Тогда девушка приняла решение уволиться. Впрочем, в этой истории общество похоже встало на защиту воспитателя: в Сети устроили флешмоб в поддержку Виктории.

Статья о беженцах с Украины

Нередко работники бюджетной системы страдают за свои высказывания об этой же системе. В 2014 году в Архангельске обсуждали общественного активиста и по совместительству сотрудника МЧС Дмитрия Чистякова, который написал статью о проблеме трудоустройства беженцев с Украины. Начальство предложило уволиться, намекнув, что сотрудник госструктуры не имеет права на критику власти, и Чистяков тогда намеревался добиваться правды в суде. Но история завершилась благополучно: красноречивый сотрудник остался работать в структуре в должности руководителя пресс-центра.

Фильмы с Навальным

В марте 2017 года лишился работы преподаватель красноярского Торгово-экономического института СФУ Михаил Константинов. Когда-то он отважился показать студентам фильм оппозиционера Алексея Навального. На защиту педагога встали студенты: они писали слова поддержки в социальных сетях, отмечая при этом, что Константинов — не только смелый человек, решивший показать фильм о политике, но и квалифицированный специалист.

Защитили самбиста

Вступились за преподавателя, правда, по самбо родители и ученики спортшколы города Кстов (Нижегородская область): начальство обвинило Зайирбега Азизова в систематических нарушениях и попросило покинуть место, но стеной за тренера встали мамы и папы, чьи дети «сделали самбо частью своей жизни».

Самбист Азизов из Кстова был уволен за нарушения, которых не было

Утечка видео с ДТП

Неоднозначная история не так давно произошла в Ростове-на-Дону: сотрудника полиции попросили уволиться после того, как в Сети нашли видео ДТП, снятое правоохранителем на телефон. Уволенный сотрудник утверждает, что в интернет видео не выкладывал, а лишь передал в мессенджере коллегам — таковы требования дежурной части. За правдой мужчина отправился в суд.

Интервью ВИЧ-диссидента

Лишилась работы терапевт из Волгограда Ольга Ковех, которая высказала свою позицию на тему СПИДа в прессе. 1 декабря, в международный День борьбы с ВИЧ, женщину попросили уволиться из медицинского пункта на железнодорожном вокзале — якобы в работе сотрудницы много недочетов.

— То есть, я иду против системы, и в этом вся причина, — поясняла истинную причину увольнения известная ВИЧ-диссидентка.

Ольга Ковех, ВИЧ-диссидент и медик

Селфи с мертвым котом

А вот в Перми героине неприятной истории пришлось принести публичные извинения: сотрудница местной ветеринарной клиники выложила селфи с мертвым котом, а когда по случаю началась проверка, была отстранена от работы.

— Задеть чувства кого-либо и бросить тень на профессию ветеринарного врача я не хотела. Безусловно, все, что происходит за закрытыми дверями кабинета, должно там и оставаться. Благодарю тех, кто понял, принял и поддержал меня, а также и тех, кто указал на некорректность моего поведения, — заявила тогда девушка. — Надеюсь, мой случай напомнит многим о необходимости фильтрации тех моментов, которыми делишься в соцсети.