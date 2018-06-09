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Стала известна дата, когда откроют 10-метровую стелу на въезде в Ярославль

9 июня 2018 14:29
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архитектура, стела, Ярославль

На въезде в Ярославль со стороны Москвы начали собирать 10-метровую стелу в виде щита с гербом и названием города. Сюда уже привезли детали конструкции. Она состоит из шести основных элементов.

— Конструкция стелы сборная, — рассказали монтажники. — Её смонтируют, вставив стеклянные элементы. Размеры стелы — 10 метров в высоту и 6 метров в ширину, вес несущей части — 10 тонн.

Сейчас на месте установлен лишь фундамент. Рабочие обещают собрать всю конструкцию быстро и уверяют, что стекло для стелы выбрано особо прочное. На 29 июня власти уже запланировали её торжественное открытие.

Какую стелу поставить при въезде в город со стороны Москвы, выбирали сами ярославцы. Именно они проголосовали за проект Егора Збранского — стелу в виде щита. Губернатор Дмитрий Миронов попросил мэра Ярославля Владимира Слепцова начать работы поскорее. На всё это дело потратили 15 миллионов рублей.

Михаил Контуев
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Фото: ярославль.рф
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