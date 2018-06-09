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На Перекопе жители разбомбили камнями некрасивую автобусную остановку

9 июня 2018 13:59
3 121 15
транспорт, остановка, общественный транспорт, Ярославль

Эта остановка нам не подходит. Видимо, так решили жители Красноперекопского района и разбомбили привезённую на улицу Гудованцева автобусную остановку.

— Это остановка «Дом Коллектива», где старый остановочный пункт убрали, стали готовить место для нового. Казалось бы, всё прекрасно, но вместо нового появился ещё хуже, чем был, — пишет местный житель в группе «Жесть Ярославля». — Судя по табличке, притащили его из 15 микрорайона. Весь раскуроченный, присесть невозможно, от дождя не укрыться, урну вообще убрали. Так и живём теперь.

Страшную «новую» остановку за ночь добили и закидали камнями. Заменой остановок в Ярославле занимается городская администрация, чиновники пока выясняют, что будет на этом месте теперь. 

Кстати, прокуратура отреагировала на запрет мэра Ярославля останавливать маршрутки вне остановок

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Жесть Ярославля / vk.com
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