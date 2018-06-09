На Перекопе жители разбомбили камнями некрасивую автобусную остановку

Такой «новой» остановке местные жители не обрадовались

Эта остановка нам не подходит. Видимо, так решили жители Красноперекопского района и разбомбили привезённую на улицу Гудованцева автобусную остановку.

— Это остановка «Дом Коллектива», где старый остановочный пункт убрали, стали готовить место для нового. Казалось бы, всё прекрасно, но вместо нового появился ещё хуже, чем был, — пишет местный житель в группе «Жесть Ярославля». — Судя по табличке, притащили его из 15 микрорайона. Весь раскуроченный, присесть невозможно, от дождя не укрыться, урну вообще убрали. Так и живём теперь.

Страшную «новую» остановку за ночь добили и закидали камнями. Заменой остановок в Ярославле занимается городская администрация, чиновники пока выясняют, что будет на этом месте теперь.

«Новая» остановочка для жителей Перекопа

Кстати, прокуратура отреагировала на запрет мэра Ярославля останавливать маршрутки вне остановок.