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На Перекопе жители разбомбили камнями некрасивую автобусную остановку
9 июня 2018 13:59
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Эта остановка нам не подходит. Видимо, так решили жители Красноперекопского района и разбомбили привезённую на улицу Гудованцева автобусную остановку.
— Это остановка «Дом Коллектива», где старый остановочный пункт убрали, стали готовить место для нового. Казалось бы, всё прекрасно, но вместо нового появился ещё хуже, чем был, — пишет местный житель в группе «Жесть Ярославля». — Судя по табличке, притащили его из 15 микрорайона. Весь раскуроченный, присесть невозможно, от дождя не укрыться, урну вообще убрали. Так и живём теперь.
Страшную «новую» остановку за ночь добили и закидали камнями. Заменой остановок в Ярославле занимается городская администрация, чиновники пока выясняют, что будет на этом месте теперь.
Кстати, прокуратура отреагировала на запрет мэра Ярославля останавливать маршрутки вне остановок.
Фото: Жесть Ярославля / vk.com
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