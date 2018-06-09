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Сегодня по Ярославлю начнёт ездить новый красный троллейбус
9 июня 2018 14:17
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Сегодня в Ярославле на маршрут выпустят новый красный троллейбус. Транспорт собрали на вологодском заводе и привезли в Ярославль. По городу будут курсировать два таких троллейбуса, оба по маршруту № 6 от площади Богоявления до вокзала Ярославль-Главный.
— Новый троллейбус сегодня начнёт работу в 14:18 от площади Богоявления, а в 14:34 от вокзала Ярославль-Главный, — рассказали в «Яргорэлектротрансе».
У этих троллейбусов низкий пол и нет ступенек, есть Wi-Fi и USB-порты для зарядки гаджетов.
Сегодня по Ярославлю начали ездить праздничные трамвай и троллейбус. Транспорт разукрасили в честь юбилея полёта Валентины Терешковой.
Фото: Яргорэлетктротранс/VK.com
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