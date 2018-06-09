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В Ярославле запустили космические трамвай и троллейбус
9 июня 2018 13:47
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Сегодня на улицах Ярославля появились трамвай и троллейбус с портретами первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и изображением ракеты «Восток». Транспорт оформили к 55-летию полёта первой женщины-космонавта.
— В честь 55-летия полета в космос нашей соотечественницы — первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой — сегодня на улицы Ярославля вышли тематические трамвай и троллейбус, оформленные к этой знаменательной дате, — рассказали в «Яргорэлектротрансе».
Праздничный трамвай ездит по первому маршруту, а троллейбус — по пятому.
Из-за празднования юбилея полёта 16 июня в центре города перекроют дороги. Где будет не проехать.
Фото: Яргорэлектротранс/VK.com
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