В Ярославле запустили космические трамвай и троллейбус

Праздничный трамвай ездит по первому маршруту

Сегодня на улицах Ярославля появились трамвай и троллейбус с портретами первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и изображением ракеты «Восток». Транспорт оформили к 55-летию полёта первой женщины-космонавта.

— В честь 55-летия полета в космос нашей соотечественницы — первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой — сегодня на улицы Ярославля вышли тематические трамвай и троллейбус, оформленные к этой знаменательной дате, — рассказали в «Яргорэлектротрансе».

Праздничный трамвай ездит по первому маршруту, а троллейбус — по пятому.

Из-за празднования юбилея полёта 16 июня в центре города перекроют дороги. Где будет не проехать.