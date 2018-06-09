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Завтра в Ярославле подешевеет бензин: где и на сколько

9 июня 2018 12:42
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бензин, Ярославль, цены на бензин в Ярославле

Это свершилось! Бензин начал дешеветь. Уже сейчас снизили цену на топливо заводы-поставщики, но в розничной сети автозаправок пока ярославцы заправляются всё по таким же высоким ценам — больше 40 рублей за литр АИ-92. 

Однако завтра ситуация по Ярославской области изменится, и на ряде заправок АИ-92 снова можно будет купить меньше, чем 40 рублей за литр. 

— Завтра цену понизят на 30 копеек АЗС «Газпромнефть», — рассказал 76.ru владелец другой сети автозаправок в Ярославле. — Вслед за ними всегда реагируют и другие розничные сети, как ТНК, «Анита» и остальные. В течение двух суток цену понизят и они. 

Вопрос о ценах на бензин задавали накануне Владимиру Путину на прямой линии. К правительству страны обратились и ярославские депутаты, которые сочли, что понижение акцизов в дальнейшем скажется на качестве дорог. 

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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