Завтра в Ярославле подешевеет бензин: где и на сколько

Бензин подешевеет, ура!

Это свершилось! Бензин начал дешеветь. Уже сейчас снизили цену на топливо заводы-поставщики, но в розничной сети автозаправок пока ярославцы заправляются всё по таким же высоким ценам — больше 40 рублей за литр АИ-92.

Однако завтра ситуация по Ярославской области изменится, и на ряде заправок АИ-92 снова можно будет купить меньше, чем 40 рублей за литр.

— Завтра цену понизят на 30 копеек АЗС «Газпромнефть», — рассказал 76.ru владелец другой сети автозаправок в Ярославле. — Вслед за ними всегда реагируют и другие розничные сети, как ТНК, «Анита» и остальные. В течение двух суток цену понизят и они.

Вопрос о ценах на бензин задавали накануне Владимиру Путину на прямой линии. К правительству страны обратились и ярославские депутаты, которые сочли, что понижение акцизов в дальнейшем скажется на качестве дорог.