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В Ярославле вспыхнул пожар на территории больницы
9 июня 2018 12:29
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В Ярославле в МЧС поступило сообщение о пожаре из 9-й больницы, которая находится на Тутаевском шоссе. Туда тут же выехали пять бригад из трёх пожарно-спасательных частей.
— Оказалось, что возгорание произошло в электрощитке в пристройке, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — В итоге немного закоптилась стена и сгорело 15 метров кабеля.
Приехавшие на место спасатели сразу поняли, что пожар никакой опасности для сотрудников больницы и пациентов не представляет, поэтому эвакуацию объявлять не стали. С огнём пожарные справились за несколько минут.
Недавно ещё один пожар произошёл в одном из исторических корпусов Большой Мануфактуры.
Фото: больница №9, МЧС
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