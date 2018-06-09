В Ярославле вспыхнул пожар на территории больницы

Многие пациенты даже не узнали, что на территории больницы был пожар

В Ярославле в МЧС поступило сообщение о пожаре из 9-й больницы, которая находится на Тутаевском шоссе. Туда тут же выехали пять бригад из трёх пожарно-спасательных частей.

— Оказалось, что возгорание произошло в электрощитке в пристройке, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — В итоге немного закоптилась стена и сгорело 15 метров кабеля.

Электрощиток тушили 18 пожарных

Приехавшие на место спасатели сразу поняли, что пожар никакой опасности для сотрудников больницы и пациентов не представляет, поэтому эвакуацию объявлять не стали. С огнём пожарные справились за несколько минут.

Недавно ещё один пожар произошёл в одном из исторических корпусов Большой Мануфактуры.