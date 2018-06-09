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Эксклюзив
Чудом остался жив: в Ярославле водителю стало плохо за рулём
9 июня 2018 12:25
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В Ярославле водителю стало плохо за рулём. Машина на скорости съехала в кювет. ДТП произошло на Тутаевском шоссе. Очевидцы сообщают, что водитель чудом остался жив.
— Через несколько минут пожилой мужчина пришёл в себя и вызвал эвакуатор. Медицинская помощь ему не потребовалась, — рассказал очевидец Никита Горохов.
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Фото: Никита Горохов
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