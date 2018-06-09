Чудом остался жив: в Ярославле водителю стало плохо за рулём

Машина улетела в кювет

В Ярославле водителю стало плохо за рулём. Машина на скорости съехала в кювет. ДТП произошло на Тутаевском шоссе. Очевидцы сообщают, что водитель чудом остался жив.

— Через несколько минут пожилой мужчина пришёл в себя и вызвал эвакуатор. Медицинская помощь ему не потребовалась, — рассказал очевидец Никита Горохов.

Читайте также: водителю автобуса, заполненного пассажирами, стало плохо за рулём.