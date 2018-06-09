|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
На колесе обозрения сделают рекордную по яркости подсветку в России
9 июня 2018 11:49
1 020 4
Ярославль снова устанавливает нестандартные рекорды России. Так, в день праздника 12 июня на колесе обозрения на берегу Которосли зажгут рекордно яркую подсветку. Такой не было ещё ни у кого в стране, уверяют владельцы аттракциона.
Вспыхнут сразу 8 600 световых модулей на стороне колеса, обращённой к парку 1000-летия Ярославля.
— Современная система иллюминации позволит не только демонстрировать стандартную подсветку, но и воспроизводить тематические программы, посвященные различным праздникам, — рассказали в пресс-службе колеса обозрения.
Правда, увидеть сияющее колесо можно будет лишь под конец Дня России. Иллюминацию запустят в 22:00, при этом праздник у колеса начнётся с 16 часов.
Если вы ещё не катались на аттракционе, то смотрите наш тест-драйв колеса. А также эпичное видео о том, как появлялся этот гигантский аттракцион на берегу Которосли.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров