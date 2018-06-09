На колесе обозрения сделают рекордную по яркости подсветку в России

По вечерам колесо станет ещё заметнее

Ярославль снова устанавливает нестандартные рекорды России. Так, в день праздника 12 июня на колесе обозрения на берегу Которосли зажгут рекордно яркую подсветку. Такой не было ещё ни у кого в стране, уверяют владельцы аттракциона.

Вспыхнут сразу 8 600 световых модулей на стороне колеса, обращённой к парку 1000-летия Ярославля.

— Современная система иллюминации позволит не только демонстрировать стандартную подсветку, но и воспроизводить тематические программы, посвященные различным праздникам, — рассказали в пресс-службе колеса обозрения.

Правда, увидеть сияющее колесо можно будет лишь под конец Дня России. Иллюминацию запустят в 22:00, при этом праздник у колеса начнётся с 16 часов.

Если вы ещё не катались на аттракционе, то смотрите наш тест-драйв колеса. А также эпичное видео о том, как появлялся этот гигантский аттракцион на берегу Которосли.