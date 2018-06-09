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Мальчик, которого родители сажали на цепь, попал в больницу
9 июня 2018 11:35
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В Ярославской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери, которая держала своего сына на цепи. Об этом нам рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. Маму 13-летнего подростка могут привлечь к статье за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребёнка.
Как нам стало известно, семья не числилась как неблагополучная и никогда не состояла на учёте в органах по делам несовершеннолетних.
Многодетная семья, в которой пятеро детей, живёт в Некрасовском районе. А мальчик, которого привязывали на цепь, находится в больнице.
Этой историей сейчас занимаются следователи.
— Проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали нам в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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