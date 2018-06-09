Мальчик, которого родители сажали на цепь, попал в больницу

Мальчик в больнице

В Ярославской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери, которая держала своего сына на цепи. Об этом нам рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. Маму 13-летнего подростка могут привлечь к статье за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребёнка.

Как нам стало известно, семья не числилась как неблагополучная и никогда не состояла на учёте в органах по делам несовершеннолетних.

Многодетная семья, в которой пятеро детей, живёт в Некрасовском районе. А мальчик, которого привязывали на цепь, находится в больнице.

Этой историей сейчас занимаются следователи.

— Проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали нам в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.





