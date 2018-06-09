За плохие дороги в Ярославской области водители припечатали властей и дорожников крепким словцом

Табличка появилась на выезде из Глебово

На трассе в Ярославской области водители повесили матерную табличку с призывом сделать дороги. Обращаются водители, по всей вероятности, к дорожникам и чиновникам. Называя их людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Табличка появилась на выезде из Глебово в Рыбинском районе.

— «Глебовка» — это нечто… — пишут в соцсетях.

— Говорили, что деньги выделены на всю дорогу, а замазали ямки от Харинского до Глушиц выборочно. Наверное, деньги кончились, — говорит жительница Рыбинска Варя Соколова.

Совсем недавно другое неприличное слово появилось при въезде в Ярославскую область со стороны Иванова. Оно лаконично обозначает состояние российских дорог. Широкое слово, по всей видимости, написал кто-то из автомобилистов.