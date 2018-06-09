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За плохие дороги в Ярославской области водители припечатали властей и дорожников крепким словцом
9 июня 2018 10:56
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На трассе в Ярославской области водители повесили матерную табличку с призывом сделать дороги. Обращаются водители, по всей вероятности, к дорожникам и чиновникам. Называя их людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Табличка появилась на выезде из Глебово в Рыбинском районе.
— «Глебовка» — это нечто… — пишут в соцсетях.
— Говорили, что деньги выделены на всю дорогу, а замазали ямки от Харинского до Глушиц выборочно. Наверное, деньги кончились, — говорит жительница Рыбинска Варя Соколова.
Совсем недавно другое неприличное слово появилось при въезде в Ярославскую область со стороны Иванова. Оно лаконично обозначает состояние российских дорог. Широкое слово, по всей видимости, написал кто-то из автомобилистов.
Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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