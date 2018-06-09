Нас забыли спросить: ярославские врачи выступили против объединения больниц

Врачи против объединения больниц

В Ярославле планируют глобальную реорганизацию в здравоохранении — объединить четыре больницы в одну. Это коснётся поликлиники № 2 на улице Угличской, больницы № 5 на улице Терешковой, № 1 на проспекте Октября и детской клинической больницы № 1, которую уже расселили из аварийного здания на проспекте Ленина.

О реорганизации заявили в правительстве области. Перемешать собираются и отделения, и потоки пациентов. У объединённой больницы, конечно, сократят административный персонал, оставив лишь одного главного врача.

Планы властей возмутили врачей из больницы № 5 на улице Терешковой.

— Мы под впечатлением от того, что говорят чиновники. При этом нам — докторам, работающим на местах, никто ничего не объяснил, — высказался коллектив заведующих отделениями больницы № 5. — У нас в хирургическом отделении операции делаются каждый день. С переездами мы потеряем время. А куда мы поедем, есть ли условия для создания сложных отделений в других местах? Например, известно, что сейчас дети переедут лечиться в больницу, где находились пожилые. А это другая флора, инфекции — понимаете. Решение об объединении принято в одностороннем порядке. Не спросили ни врачей, ни общественность, а это 15 тысяч человек, закреплённых за больницей.

Врачи требуют от властей конкретных планов перемен, а также общественных обсуждений с докторами и пациентами больницы.

Что думает об объединении больниц главный чиновник в сфере ярославского здравоохранения, директор областного департамента Руслан Саитгареев рассказывал 76.ru в эксклюзивном интервью.