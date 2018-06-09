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В Рыбинске пешехода сбило отлетевшей в аварии машиной
9 июня 2018 10:02
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Вчера днём в Рыбинске на перекрёстке улицы Глебовской и Переборского тракта произошло ДТП.
Светофор на перекрёстке мигал жёлтым светом, автомобиль такси и еще одна легковушка решили проскочить, не сбавляя скорости, и врезались друг в друга. От удара машину такси развернуло и отбросило прямо на переходящего дорогу пешехода.
— Что-то в Рыбинске творится нехорошее со светофорами, — написал Александр Соломин в группе «Аварии Рыбинск». — На многих перекрестках светофоры днем или просто не работают, или в режиме «жёлтый». Все понимаем, что в этом случае знаки есть «главная дорога» и «уступи дорогу». Но ведь есть привычка проезжать такие перекрестки у людей не останавливаясь, если не горит красный свет. Вот и результат. Водитель кроссовера это забыл, и натворил дел, причём на пустой дороге.
Насколько тяжело пострадал пешеход — уточняется.
Два дня назад похожая ситуация произошла в Ярославле. На перекрёстке в Брагино столкнулись две иномарки. От удара «Шевроле» отбросило в сторону прямо на разделительную полосу на пешеходном переходе.
Фото: Ател Рыбинск/youtube.com
Видео: АТЕЛ Рыбинск
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