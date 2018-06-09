В Рыбинске пешехода сбило отлетевшей в аварии машиной

На перекрёстке светофоры мигали жёлтым

Вчера днём в Рыбинске на перекрёстке улицы Глебовской и Переборского тракта произошло ДТП.

Светофор на перекрёстке мигал жёлтым светом, автомобиль такси и еще одна легковушка решили проскочить, не сбавляя скорости, и врезались друг в друга. От удара машину такси развернуло и отбросило прямо на переходящего дорогу пешехода.

— Что-то в Рыбинске творится нехорошее со светофорами, — написал Александр Соломин в группе «Аварии Рыбинск». — На многих перекрестках светофоры днем или просто не работают, или в режиме «жёлтый». Все понимаем, что в этом случае знаки есть «главная дорога» и «уступи дорогу». Но ведь есть привычка проезжать такие перекрестки у людей не останавливаясь, если не горит красный свет. Вот и результат. Водитель кроссовера это забыл, и натворил дел, причём на пустой дороге.

Насколько тяжело пострадал пешеход — уточняется.

Два дня назад похожая ситуация произошла в Ярославле. На перекрёстке в Брагино столкнулись две иномарки. От удара «Шевроле» отбросило в сторону прямо на разделительную полосу на пешеходном переходе.

