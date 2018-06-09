В Ярославской области ищут полицейских и спасателей: куда звонить

Управлению ГИБДД не хватает сотрудников

В правоохранительных органах появились вакансии. Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области ищет людей до 35 лет с высшим или средним профессиональным юридическим образованием.

— Сотрудникам предоставляется денежное содержание от 33 тысяч рублей в месяц, бесплатное страхование жизни и здоровья, санаторно-курортные путёвки и 40-дневные отпуска.

Есть вакансии и в подразделениях МЧС. На пятидневную работу они ищут помощника начальника отряда, инженера профилактики пожаров и инженера группы организации службы, подготовки и пожаротушения. И для работы им требуются командир отделения пожарно-спасательной части, пожарный пожарно-спасательной части и водитель пожарного автомобиля.

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