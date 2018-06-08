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Ярославские полицейские скрывали реальные цифры преступлений
8 июня 2018 19:00
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Прокуратура по Ярославской области нашла серьёзные нарушения в работе полицейских. Оказалось, что некоторые не слишком добросовестные сотрудники намеренно искажали сведения о криминальной обстановке в городе. Попросту занижали её.
— Выяснилось, что некоторые записи в статистических карточках, куда вносятся все сведения о совершённых преступлениях, были отражены некорректно. В связи с чем статистика преступлений оказалась неверной. Вскрыты многочисленные искажения сведений о месте совершения преступлений, нарушения правил дорожного движения, в том числе повлекшие тяжкие последствия в виде вреда здоровью либо смерти пострадавших, лицами в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, данных, отражающих социальное положение потерпевших и их связь с преступником, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
В отношении временно исполняющего обязанности начальника УМВД по Ярославской области прокуратура составила акт с требованием устранить все нарушения.
Фото: Александра Савельева
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