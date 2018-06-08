В Ярославской области кот-талисман поддержал спортсменов на соревнованиях перед ЧМ-2018

Кот внимательно следил за игрой

Перед чемпионатом мира по футболу в угличской исправительной колонии прошли свои соревнования между осуждёнными из Рыбинска, Ярославля и Углича.

Перед матчами для заключённых провели мастер-классы игроки футбольного клуба «Шинник».

Среди болельщиков возле поля заметили кота, одетого в манишку в цветах одной из команд. Оказалось, что это талисман угличской команды.

— У хозяев турнира был свой особенный талисман — кот по кличке Алабай, — рассказали в УФСИН по Ярославской области. — Пушистый болельщик внимательно следил за ходом игры практически до самого завершения соревнований.

Талисман не сильно помог своей команде. Игроки угличской колонии заняли второе место.

Свои коты есть и в ярославской колонии. Фоторепортах из-за колючей проволоки.