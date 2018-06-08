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В центре Ярославля перекроют дороги: где и когда будет не проехать
8 июня 2018 19:50
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На следующей неделе в субботу, 16 июня, в Ярославле перекроют дороги в центре города.
— Это делается для безопасности людей на празднике, посвящённом 55-летию полёта в космос Валентины Терешковой, — объяснили в мэрии Ярославля.
Также в этих местах введут временное ограничение остановки и стоянки транспорта.
Читайте также: в центре Ярославля наглухо перекрыли дорогу на целый месяц.
Фото: Александра Савельева
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