В центре Ярославля перекроют дороги: где и когда будет не проехать

Проезд по улице Чайковского закрыли на целый месяц

На следующей неделе в субботу, 16 июня, в Ярославле перекроют дороги в центре города.

— Это делается для безопасности людей на празднике, посвящённом 55-летию полёта в космос Валентины Терешковой, — объяснили в мэрии Ярославля.

с 6 часов утра и до конца дня будет не проехать в район, ограниченный участками улиц Первомайская, Волжская набережная от дома № 45/1, Которосльная набережная от дома № 22/10;

с 11 часов до конца дня движение будет перекрыто в район, ограниченный улицей Республиканской и Московским проспектом;

с 6 до 15 часов въезд закроют на участке улицы Чаковского от улицы Большой Октябрьской до Которосльной набережной.

Также в этих местах введут временное ограничение остановки и стоянки транспорта.

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