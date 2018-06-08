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Эколог из Москвы рассказала ярославцам, что мусор — это хорошо

8 июня 2018 15:51
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мусор, Ярославль, эколог, мусорный скандал

Сегодня на Гражданском форуме выступила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Альбина Дударева.

Эколог отметила, что проблема с мусором есть во многих регионах России, потому что его попросту складируют, в то время как в некоторых странах мусор даже покупают и активно перерабатывают.

—  Я была в Швеции и увидела баржи с мусором, — рассказала Альбина Дударева. — Туда привозят мусор не то что из других регионов, а из других стран. Только его там не складируют, а перерабатывают. Мусор — ценный ресурс, и если с ним правильно работать, он может стать достаточно ценным, как любое природное ископаемое.

По словам эколога, половину фракций твёрдых бытовых отходов можно переработать: металл можно прессовать, из пластика — делать малые формы для благоустройства, стекло пускать в обратный оборот и в строительные материалы, а из остатка делать биологический грунт.

— С мусором надо работать тщательно, а не просто складировать его, как это делали на протяжении последних десятилетий, — сказала Альбина Дударева.

Всё больше ярославцев, осознав проблему, начинают заниматься раздельным сбором мусора. Правда, сдать его пока можно на единичных акциях. Сегодня пункт раздельного сбора мусора на один день открылся на улице Павлова.

Елена Вахрушева
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Фото: Елена Вахрушева
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