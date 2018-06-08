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В Ярославле начали ремонтировать дворы: что именно и в каких районах сделают рабочие
8 июня 2018 14:13
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Начали ремонтировать дворы по губернаторской программе «Решаем вместе». Рабочие стартовали с центра города. Всего им предстоит отремонтировать 20 дворов: 2 — в Дзержинском районе, по 4 — в Заволжском, Красноперекопском и Фрунзенском, по 3 — в Кировском и Ленинском.
— Речь идет об обустройстве парковочных мест, озеленении, установке детского и спортивного оборудования, асфальтировании проездов, — сказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. — В этом году мы приступили к работам значительно раньше, чем в прошлом.
Проект по формированию городской среды «Решаем вместе» работает в Ярославской области второй год. На работы из областного и федерального бюджетов планируется направить более 680 миллионов рублей. Это больше, чем в прошлом году, когда финансирование составило около 650 миллионов.
Во дворе домов №51, 53 и 54 по улице Чкалова, например, рабочие сняли бордюры и опилили старые деревья. Собираются положить новый асфальт на дорогу, восстановить ограды, а также поставить детские площадки, скамейки и урны.
— Перед тем как приступить к работам, мы согласовываем проект благоустройства непосредственно с жителями, — говорит глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова. — Иногда, конечно, у жильцов одного двора из разных домов возникают противоречия. Но все спорные вопросы мы стараемся урегулировать и решаем в кратчайшие сроки.
По контракту рабочие должны успеть всё доделать до 31 июля.
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Фото: ярославль.рф
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