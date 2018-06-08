Выборы без «паровозов»: какой будет борьба за мандаты депутатов Ярославской областной думы

Среди кандидатов будет немало тех, кто уже работает в думе в этом созыве

Сегодня депутаты Ярославской областной думы приняли решение о назначении выборов. За места в региональном парламенте будут бороться представители восьми политических партий — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, ПАРНАС, «Патриоты России», «Яблоко» и «Коммунисты России».

— Из-за изменения регионального законодательства и сроков регистрации кандидатов, уже через месяц мы увидим списки кандидатов, — рассказал заместитель председателя Ярославской областной думы и член «Единой России» Павел Исаев. — После этого у всех кандидатов будет 2,5 месяца на предвыборную кампанию, а у избирателей достаточно времени на знакомство с ними и принятие решения. Впервые нам также удалось убедить всех окончательно принять «антипаровозное» законодательство, и теперь у нас не будет общей части партийных списков. А значит, люди будут голосовать за тех, кто в конечном итоге и будет работать в областной думе. Регион разделят на 25 территорий, и именно представители этих территорий станут депутатами.

Интересными будут выборы не только по мнению представителей партии власти, но и с точки зрения оппозиционеров.

— Я уверен, что в отличие от предыдущих кампаний, в этот раз как никогда серьёзный фактор будет играть доверие избирателей, — считает депутат Ярославской областной думы от партии ПАРНАС Василий Цепенда. — Не удастся просто купить людей, как это порой делалось раньше. Победят те, кто работал не только перед выборами, но и на протяжении всех пяти лет.

Выборы депутатов Ярославской областной думы пройдут 9 сентября. Мандаты разберут 50 человек — 25 по одномандатным округам и 25 — по партийному списку.