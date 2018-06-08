|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Три сексуальные ярославские красотки вошли в топ девушек, претендующих на обложку MAXIM
8 июня 2018 12:35
2 628 1
Сразу три ярославские красотки вошли в список девушек, претендующих на обложку журнала MAXIM. За соблазнительных дам голосовали читатели журнала. Они определили сотню участниц, которые перешли в следующий этап.
Больше всех из ярославских красавиц читателям приглянулась Екатерина Игрушкина. По итогам голосования она заняла 42-е место.
Сразу за ней идёт другая ярославна – Анастасия Юрчикова.
На 78-м месте обворожительная Лия Максимова.
— Всех девушек из этой сотни MAXIM пригласит в Москву на фотокастинг, который пройдет с 8 по 10 июня, и по его результатам редакция выберет 10 финалисток, которые станут главными претендентками на победу. Десятка предстанет перед гостями грандиозного финала MISS MAXIM, который по традиции состоится в середине июля. Победительница, которую выберет звездное жюри, получит корону, подарки от спонсоров и, самое главное, станет героиней обложки сентябрьского номера MAXIM. Остальные финалистки получат подарки от спонсоров и фото на страницах журнала, — рассказали создатели MAXIM.
Фото: MAXIM, Maxim
|
Новое на сайте
Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров