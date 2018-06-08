Три сексуальные ярославские красотки вошли в топ девушек, претендующих на обложку MAXIM

Девушки порадовали читателей аппетитными формами

Сразу три ярославские красотки вошли в список девушек, претендующих на обложку журнала MAXIM. За соблазнительных дам голосовали читатели журнала. Они определили сотню участниц, которые перешли в следующий этап.

Больше всех из ярославских красавиц читателям приглянулась Екатерина Игрушкина. По итогам голосования она заняла 42-е место.

Екатерина Игрушкина участвует в конкурсах уже не первый раз

Сразу за ней идёт другая ярославна – Анастасия Юрчикова.

Соблазнительная Анастасия Юрчикова

На 78-м месте обворожительная Лия Максимова.

Красавица Лия Максимова

— Всех девушек из этой сотни MAXIM пригласит в Москву на фотокастинг, который пройдет с 8 по 10 июня, и по его результатам редакция выберет 10 финалисток, которые станут главными претендентками на победу. Десятка предстанет перед гостями грандиозного финала MISS MAXIM, который по традиции состоится в середине июля. Победительница, которую выберет звездное жюри, получит корону, подарки от спонсоров и, самое главное, станет героиней обложки сентябрьского номера MAXIM. Остальные финалистки получат подарки от спонсоров и фото на страницах журнала, — рассказали создатели MAXIM.