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Три сексуальные ярославские красотки вошли в топ девушек, претендующих на обложку MAXIM

8 июня 2018 12:35
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секс, девушки, Ярославль, MAXIM, красотки

Сразу три ярославские красотки вошли в список девушек, претендующих на обложку журнала MAXIM. За соблазнительных дам голосовали читатели журнала. Они определили сотню участниц, которые перешли в следующий этап.

Больше всех из ярославских красавиц читателям приглянулась Екатерина Игрушкина. По итогам голосования она заняла 42-е место.

Сразу за ней идёт другая ярославна – Анастасия Юрчикова. 

На 78-м месте обворожительная Лия Максимова.

— Всех девушек из этой сотни MAXIM пригласит в Москву на фотокастинг, который пройдет с 8 по 10 июня, и по его результатам редакция выберет 10 финалисток, которые станут главными претендентками на победу. Десятка предстанет перед гостями грандиозного финала MISS MAXIM, который по традиции состоится в середине июля. Победительница, которую выберет звездное жюри, получит корону, подарки от спонсоров и, самое главное, станет героиней обложки сентябрьского номера MAXIM. Остальные финалистки получат подарки от спонсоров и фото на страницах журнала, — рассказали создатели MAXIM.

Анна Лурье
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Фото: MAXIM, Maxim
Продажа авто, мото
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