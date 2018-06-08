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Поплыл на асфальте: на развязке у моста в Ярославле случилось ДТП
8 июня 2018 09:25
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Ярославские автовладельцы просят друг друга ездить осторожнее в дождь, выбирая плавные манёвры.
Однако об этом задумываются не все водители. Сегодня в ДТП на развязке Юбилейного моста в сторону Заволжского района попал белый седан. Машину развернуло и унесло на отбойник.
— Не носитесь в дождь! Многим знакомо это место, где копится вода, и, влетев на скорости, машина неуправляемо плывёт, — рассказывает очевидец Алексей Шошин.
К счастью, водитель иномарки отделался незначительной вмятиной на задней части кузова.
Внимательнее ярославским водителям стоит быть ещё и по той причине, что гаишники устраивают по городу скрытые патрули, массово штрафуя автомобилистов.
Фото: Алексей Шошин
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