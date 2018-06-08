За ночь в Ярославле сгорели две машины

На Пятёрке машина полностью сгорела за 15 минут

В 3:47 в дежурную смену МЧС поступило сообщение о том, что загорелся автомобиль на улице Урицкого возле дома 27, корпус 2.

Пожарные быстро локализовали огонь, а в 4:35 машину полностью потушили.

— Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области. — Огонь уничтожил один квадратный метр под капотом авто.

Около шести утра загорелся еще один автомобиль на этот раз на улице Чкалова возле дома №62.

Машину спасти не удалось — за 15 минут она полностью сгорела.

Фотографию сгоревшей на Пятёрке машины выложили в группу «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». На снимке видно, что огонь уничтожил заднюю часть автомобиля, при этом капот практически не пострадал.

Два дня назад в Заволжском районе поджигатель уничтожил пять машин.