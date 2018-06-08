За ночь в Ярославле сгорели две машины

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В 3:47 в дежурную смену МЧС поступило сообщение о том, что загорелся автомобиль на улице Урицкого возле дома 27, корпус 2.
Пожарные быстро локализовали огонь, а в 4:35 машину полностью потушили.
— Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области. — Огонь уничтожил один квадратный метр под капотом авто.
Около шести утра загорелся еще один автомобиль на этот раз на улице Чкалова возле дома №62.
Машину спасти не удалось — за 15 минут она полностью сгорела.
Фотографию сгоревшей на Пятёрке машины выложили в группу «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». На снимке видно, что огонь уничтожил заднюю часть автомобиля, при этом капот практически не пострадал.
Два дня назад в Заволжском районе поджигатель уничтожил пять машин.
Фото: Первый ярославский автопортал/VK.com
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