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Ярославцы вживую сыграют самые известные рок-хиты
8 июня 2018 07:56
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18 августа впервые в Ярославле состоится всемирно известный музыкальный рок-флешмоб RocknMob («РокнМоб»). Около 100 человек соберутся на городском пикнике «Пир на Волге» и на Стрелке вживую сыграют четыре рок-хита.
— Принять участие и вписать себя в историю рок-движения может любой желающий — музыкант-любитель либо профессионал из Ярославля или соседних городов. Уже сегодня стартовала регистрация на RocknMob, и после заявки в два клика каждый участник получит видеоуроки для первых репетиций в домашних условиях. Далее организаторы соберут участников на музыкальных базах и площадках, чтобы провести 3–4 репетиции вживую. А 18 августа около 100 человек объединятся в оркестр на глазах у зрителей и представят песни: AC/DC — Highway to Hell, Nickelback — How You Remind Me, Green Day — Boulevard Of Broken Dreams, Louna — Сделай громче, — рассказали организаторы флешмоба.
5 фактов о «РокнМоб»:
Фото: Китайский Лётчик Джао Да/Vk.com
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