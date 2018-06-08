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Ярославцы вживую сыграют самые известные рок-хиты

8 июня 2018 07:56
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рок, рок-группа, Ярославль, рок-хиты

18 августа впервые в Ярославле состоится всемирно известный музыкальный рок-флешмоб RocknMob («РокнМоб»). Около 100 человек соберутся на городском пикнике «Пир на Волге» и на Стрелке вживую сыграют четыре рок-хита.

 — Принять участие и вписать себя в историю рок-движения может любой желающий — музыкант-любитель либо профессионал из Ярославля или соседних городов. Уже сегодня стартовала регистрация на RocknMob, и после заявки в два клика каждый участник получит видеоуроки для первых репетиций в домашних условиях. Далее организаторы соберут участников на музыкальных базах и площадках, чтобы провести 3–4 репетиции вживую. А 18 августа около 100 человек объединятся в оркестр на глазах у зрителей и представят песни: AC/DC — Highway to Hell, Nickelback — How You Remind Me, Green Day — Boulevard Of Broken Dreams, Louna — Сделай громче, — рассказали организаторы флешмоба.

5 фактов о «РокнМоб»:

  1. Первый московский RocknMob состоялся 18 июня в парке Горького. Тогда 80 музыкантов сыграли песню Starlight группы Muse.
  2. RocknMob — это мировое музыкальное движение, оркестр из более чем 300 музыкантов, которые одновременно вживую исполняют мировые хиты рока.
  3. За два года RocknMob прошел в нескольких странах мира: Россия, Мексика, Гонконг, Малайзия, Македония.
  4. RocknMob получил отзывы от всемирно известных музыкантов: Томо Милишевич (30 Seconds to Mars), группы Linkin Park, группы Pain.
  5. Известные участники прошедших флешмобов: финалист шоу «Голос» в России, Франции и на Украине Пьер Эдель, гитарист группы ARDA Михаил Шаев, флагман новой волны современной популярной тяжелой музыки в России, гитарист группы Siberian Meat Grinder Сергей Головин, один из лучших гитаристов России, участник Шоу «Голос» в России (5 сезон) Кирилл Бабиев.
Анна Лурье
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