Экстрим-шоу и ретроавтомобили: стала известна праздничная программа на 12 июня

Все события будут проходить рядом с парком 100-летия Ярославля

Стала известна праздничная программа на 12 июня.

Всё самое интересное в День России начнётся уже в 12 часов. В парке 1000-летия пройдут соревнования по скейтбордингу.

На площадке рядом с парком в 16:00 начнётся фестиваль «Ярославские гулянья», который продолжится концертом с участием коллективов города. После окончания концерта в 19:30 начнётся экстремальное велошоу. Оно продлится до 20:00. А до 23:00 будут выступать молодёжные кавер-группы. Они исполнят самые популярные песни.

— Одно из самых интересных событий дня: выставка ретроавтомобилей «Авторалли "Медведь"». Она будет проходить целый день с 16:00 до 23:00 возле парка 1000-летия, — рассказали в мэрии Ярославля.