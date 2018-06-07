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Экстрим-шоу и ретроавтомобили: стала известна праздничная программа на 12 июня
7 июня 2018 21:09
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Стала известна праздничная программа на 12 июня.
Всё самое интересное в День России начнётся уже в 12 часов. В парке 1000-летия пройдут соревнования по скейтбордингу.
На площадке рядом с парком в 16:00 начнётся фестиваль «Ярославские гулянья», который продолжится концертом с участием коллективов города. После окончания концерта в 19:30 начнётся экстремальное велошоу. Оно продлится до 20:00. А до 23:00 будут выступать молодёжные кавер-группы. Они исполнят самые популярные песни.
— Одно из самых интересных событий дня: выставка ретроавтомобилей «Авторалли "Медведь"». Она будет проходить целый день с 16:00 до 23:00 возле парка 1000-летия, — рассказали в мэрии Ярославля.
Фото: Александра Савельева
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