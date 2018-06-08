Начал душить при трёхлетней дочери: в Ярославле на улице мужчина напал на женщину

Мужчина напал поздно вечером

Если бы не бдительность жителей Красноперекопского района, День города мог закончиться трагично.

26 мая вечером 31-летняя женщина возвращалась домой вместе с трёхлетней дочкой. Внезапно на женщину налетел незнакомец и начал душить. Позже на допросе мужчина так и не смог объяснить своего поступка.

Женщина громко закричала, а её маленькая дочка заплакала от испуга. На крики прибежали местные жители: двое мужчин и одна женщина. Они вместе скрутили преступника и вызвали полицию.

— Задержанный был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчина находится под стражей, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

У задержанного есть жена и маленький ребёнок.