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Начал душить при трёхлетней дочери: в Ярославле на улице мужчина напал на женщину
8 июня 2018 06:57
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Если бы не бдительность жителей Красноперекопского района, День города мог закончиться трагично.
26 мая вечером 31-летняя женщина возвращалась домой вместе с трёхлетней дочкой. Внезапно на женщину налетел незнакомец и начал душить. Позже на допросе мужчина так и не смог объяснить своего поступка.
Женщина громко закричала, а её маленькая дочка заплакала от испуга. На крики прибежали местные жители: двое мужчин и одна женщина. Они вместе скрутили преступника и вызвали полицию.
— Задержанный был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчина находится под стражей, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
У задержанного есть жена и маленький ребёнок.
Фото: Александра Савельева
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