Будут приняты исчерпывающие меры: прокуратура проверит информацию о смерти ярославны от болевого шока

Прокуратура проводит проверку

К расследованию дела о смерти жительницы Ярославской области от болевого шока подключилась прокуратура.

Сегодня во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным говорили о проблемах в области онкологии. Студентка медвуза привела в пример ситуацию в Ярославской области, где от болевого шока скончалась женщина лишь потому, что у медиков не оказалось соответствующих лекарств.

— При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация проставлена прокурором области на контроль, — сообщили в областной прокуратуре.

Также в этой ситуации будут разбираться ярославские следователи.