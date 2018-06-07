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Будут приняты исчерпывающие меры: прокуратура проверит информацию о смерти ярославны от болевого шока
7 июня 2018 18:44
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К расследованию дела о смерти жительницы Ярославской области от болевого шока подключилась прокуратура.
Сегодня во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным говорили о проблемах в области онкологии. Студентка медвуза привела в пример ситуацию в Ярославской области, где от болевого шока скончалась женщина лишь потому, что у медиков не оказалось соответствующих лекарств.
— При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация проставлена прокурором области на контроль, — сообщили в областной прокуратуре.
Также в этой ситуации будут разбираться ярославские следователи.
Фото: Александра Савельева
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