В Ярославле ищут ППСников: сколько заплатят

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В Ярославле зовут на работу в отдельный батальон патрульно-постовой службы. Чтобы попасть на службу, необходимо отслужить в вооружённых силах, не иметь судимостей, а иметь хотя бы среднее образование. И быть здоровым.
— Сотрудникам ППС предоставляется бесплатное страхование жизни, путёвки в санатории, отпуск от 34 дней плюс время в пути до места проведения отпуска и обратно, — рассказали в полиции.
Зарплату обещают от 23 тысяч рублей, а хороших сотрудников — отправить на обучение в высшие или средние специальные учебные заведения МВД России.
Зимой в Ярославле требовались спасатели, а Росгвардия искала себе стрелка.
Фото: УМВД по Ярославской области
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