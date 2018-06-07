В Ярославле ищут ППСников: сколько заплатят

Хороших сотрудников отправят учиться

В Ярославле зовут на работу в отдельный батальон патрульно-постовой службы. Чтобы попасть на службу, необходимо отслужить в вооружённых силах, не иметь судимостей, а иметь хотя бы среднее образование. И быть здоровым.

— Сотрудникам ППС предоставляется бесплатное страхование жизни, путёвки в санатории, отпуск от 34 дней плюс время в пути до места проведения отпуска и обратно, — рассказали в полиции.

Зарплату обещают от 23 тысяч рублей, а хороших сотрудников — отправить на обучение в высшие или средние специальные учебные заведения МВД России.

Зимой в Ярославле требовались спасатели, а Росгвардия искала себе стрелка.